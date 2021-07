Hamilton mostruoso in Ungheria: Lewis conquista la 101ª pole position, Verstappen in seconda fila

SportFair

Lewis Hamilton stratosferico: il britannico della Mercedes, reduce dalla vittoria al Gp di Gran Bretagna, sul suo circuito di casa, a Silverstone, ritrova la pole position, la numero 101 della sua carriera. E’ Hamilton, infatti, il poleman del Gp d’Ungheria: il campione del mondo in carica ha chiuso al primo posto le qualifiche di queto pomeriggio, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra, Bottas e Max Verstappen.

Una splendida doppietta Mercedes dunque in Ungheria, mentre l’olandese della Red Bull partirà domani dalla seconda fila. Sabato amaro per la Ferrari che in Q2 ha perso Sainz, finito a muro e che ha visto Leclerc non riuscire a far meglio del 7° tempo. Quarto tempo per Perez, seguito da Gasly e Norris, non male Alonso e Vettel, rispettivamente 9° e 10°.