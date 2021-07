Definite le avversarie dell’Italia a Tokyo 2021, evitati gli Stati Uniti: il raggruppamento e il calendario completo

L’Italia torna alle Olimpiadi dopo 17 anni, riassaporando il gusto dei Giochi da Atene 2004. Grazie alla vittoria nel Preolimpico contro la Serbia, la squadra del ct Meo Sacchetti si è messa in tasca il pass per Tokyo dove andrà a caccia di un posto sul podio che vale una preziosa medaglia. Le Olimpiadi scatteranno il 23 luglio e si concluderanno poi l’8 agosto, tre i gironi in cui sono divise le 12 squadre qualificate: passano ai quarti le prime due di ogni girone più le due migliori terze. Saranno eliminate invece le ultime dei gironi più la peggior terza.

I 3 gironi

L’Italia è stata inserita nel Gruppo B insieme ad Australia, Germania e Nigeria: un raggruppamento tutt’altro che complicato considerando gli altri. Nel Gruppo A infatti spicca la presenza degli USA insieme a Francia, Iran e Repubblica Ceca mentre nel Gruppo C la Slovenia di Doncic sfiderà Spagna, Argentina e Giappone.

GRUPPO A

Stati Uniti

Francia

Iran

Repubblica Ceca

GRUPPO B

Australia

Germania

Italia

Nigeria

GRUPPO C

Spagna

Argentina

Giappone

Slovenia

Il calendario dell’Italia a Tokyo

La Nazionale del ct Sacchetti esordirà il 25 luglio contro la Germania, per poi sfidare tre giorni dopo l’Australia e infine la Nigeria. Queste le date e gli orari delle gare degli azzurri:

Italia – Germania – 25 Luglio ore 06:40 italiane

Italia – Australia 28 Luglio ore 10:20 italiane

Italia – Nigeria 31 Luglio ore 06:40 italiane