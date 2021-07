Super gol di Kessié alle Olimpiadi di Tokyo: il ‘Presidente’ sblocca Costa d’Avorio-Arabia Saudita con un gran sinistro [VIDEO]

SportFair

Franck Kessié mette subito la sua firma sulle Olimpiadi di Tokyo, il centrocampista del Milan porta in vantaggio la Costa d’Avorio nel match inaugurale contro l’Arabia Saudita, fissando il punteggio sul 2-1 alla metà della ripresa. Un gran gol quello del ‘Presidente‘, capace di liberarsi al tiro con un gesto tecnico da campione e scaricare in porta un sinistro imprendibile. Una rete che vale anche per le statistiche, visto che un giocatore del Milan non segnava ai Giochi dal 29 luglio 2012 (Pato in Brasile-Bielorussia 3-1).