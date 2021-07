Gli azzurri in coro per Spinazzola, Bernardeschi capo ultras: “Spina, Spina” [VIDEO]

L’Italia di Mancini ha regalato ai tifosi azzurri ancora volta un’immensa soddisfazione. La Nazionale italiana ha staccato il pass per le semifinali degli Europei di calcio 2021 grazie alla vittoria di ieri sul Belgio all’Allianz Arena di Monaco.

Un successo fantastico, che ha fatto impazzire di gioia tutti gli italiani. Italiani che, però, sono in apprensione per le condizioni di Leonardo Spinazzola, uscito in barella dal campo a seguito di un infortunio. L’esterno azzurro dovrà stare fermo a lungo a causa di una frattura al tendine d’achille e, dunque, il suo Europeo è finito. Spinazzola non potrà scendere in campo in semifinale e la sua sarà un’assenza pesante, ma grazie al supporto dei suoi compagni di squadra il calciatore azzurro soffrirà meno.

Già ieri sera, dopo la splendida vittoria contro il Belgio, nel viaggio di ritorno, sia in pullman che in aereo, gli azzurri hanno mostrato tutto il loro sostegno al compagno infortunato. Bernardeschi ha vestito i panni di capo ultras, prendendo il ‘telefono’ dell’aereo e facendo partire un coro da stadio: “alè, alè, alè, alè, Spina, Spina”.