Giovinazzi fa il tifo per l’Italia dall’Austria: il messaggio del pilota di F1 per gli azzurri [FOTO]

E’ tutto pronto a Monaco per la sfida tra Belgio e Italia valida per i quarti di finale degli Europei di calcio 2021. Tutti gli azzurri sono in fermento in attesa del fischio d’inizio del match, nella speranza che l’Italia possa staccare un importantissimo e preziosissimo pass per le semifinali di Wembley.

Tra gli italiani che non si perderanno il match c’è anche l’unico italiano in F1, Giovinazzi, impegnato nel weekend di gara in Austria. Arrivo in grande stile oggi al circuito di Spielberg per il pugliese dell’Alfa Romeo.

Giovinazzi è infatti arrivato con la maglia della Nazionale italiana di calcio, con stampati sulla schiena il suo cognome e ed il suo numero, il 99.

“In Austria con la maglia della nazionale italiana prima della partita con il Belgio che si giocherà in Germania Se non è amore questo…“, ha scritto Giovinazzi sui social, pubblicando delle foto che lo ritraggono con la maglia azzurra e giocato con le emoticon delle bandiere delle Nazionali.