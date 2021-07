Google omaggia le Olimpiadi di Tokyo: il Doodle diventa un videogame, tante prove sportive da superare

SportFair

E’ tutto pronto per l’inizio delle Olimiadi di Tokyo 2021. Gli atleti sono arrivati al villaggio olimpico e tra test, tamponi, quarantene e allenamenti hanno iniziato a vivere la magia, seppur strana e ‘rivistata’ di questa edizione dei Giochi Olimpici, rovinati dalla pandemia di Covid-19.

Alle 13 italiane si terrà la cerimonia di apertura, con le nazioni a sfilare, in uno stadio senza pubblico. Per l’occasione, Google ha deciso di omaggiare i Giochi giapponesi con un doodle ‘magico’ che si trasforma in un videogioco.

Un gatto, il protagonista del videogame, deve superare diverse prove, sfidando dei grandi campioni: arrampicata, ping pong, rugby, nuoto sincronizzato, tiro con l’arco, maratona e skateboard, questi sono gli sport principali in cui il protagonista viene messo alla prova, ma successivamente deve anche superare altre prove e compiere diverse missioni, come aiutare altri atleti e altri animali incontrati nel suo percorso.

Un vero e proprio videogioco che intrattiene tanti appassionati: “Giochi Doodle nell’Isola dei campioni”, omaggia così le Olimpiadi. Il divertimento è assicurato.