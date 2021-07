Dodici stelle e una medaglia d’oro da conquistare: il mostruoso roster del ‘Dream Team’ USA per Tokyo

Saranno dodici le squadre che si contenderanno le 3 medaglie in palio nel torneo olimpico di basket a Tokyo 2020, una di queste appare già assegnata agli Stati Uniti, che si presenteranno in Giappone con un roster stellare. Nonostante le pesantissime assenze di giocatori come LeBron James, Steph Curry, James Harden, Anthony Davis e Chris Paul, il ‘Dream Team’ statunitense può comunque contare su giocatori di un altro livello rispetto a quelli delle altre selezioni.

Il roster

La stella assoluta sarà senza dubbio Kevin Durant, che verrà affiancato da Devin Booker e Khris Middleton che raggiungeranno Tokyo dopo le NBA Finals in programma tra Phoenix e Milwaukee. Nella rosa a disposizione di Popovich ci saranno anche Damian Lillard, Bradley Beal e Jayson Tatum che elevano ulteriormente il valore di una squadra già mostruosa. Bam Adebayo e Draymond Green formeranno il reparto lunghi, mentre Zach LaVine e Jerami Grant garantiranno quella giusta dose di atletismo fondamentale per rendere gli Stati Uniti perfetti sotto ogni punto di vista.

La lista dei convocati USA per le Olimpiadi di Tokyo

Bam Adebayo – Miami Heat

Bradley Beal – Washington Wizards

Devin Booker – Phoenix Suns

Kevin Durant – Brooklyn Nets

Jerami Grant – Detroit Pistons

Draymond Green – Golden State Warriors

Jrue Holiday – Milwaukee Bucks

Zach LaVine – Chicago Bulls

Damian Lillard – Portland Trail Blazers

Kevin Love – Cleveland Cavaliers

Khris Middleton – Milwaukee Bucks

Jayson Tatum – Boston Celtics