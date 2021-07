Giacomo Agostini il commento di Marquez su Rossi ed il futuro del Dottore: “solo il vino migliora invecchiando”

I piloti della MotoGP si stanno godendo un po’ di meritato relax. Pausa estiva impegnativa per Valentino Rossi, che si trova davanti ad un bivio: lasciare o continuare in squadra con suo fratello Luca Marini e in sella ad una Ducati?

Il Dottore deciderà in queste settimane quale sarà il suo futuro e intanto sono tanti i campioni di adesso e del passato che dicono la loro opinione a riguardo. Tra questi c’è Giacomo Agostini che ha espresso il suo parer ein un’intervista a La Repubblica: “credo poco nei miracoli. Io stesso, come molti altri atleti, ho imparato nella mia carne che non c’è niente da fare contro il tempo della vita. Puoi accelerare quanto vuoi, ma lui va sempre più veloce di te. Questo è lo sport ai massimi livelli. A una certa età, quella che ha Valentino, solo pochi pugili continuano, ma sono vecchi combattenti che combattono tra di loro. Questo si chiama spettacolo, ma lo spettacolo nel nostro mondo, nel mondo della velocità, delle moto, non funziona. Solo il vino tende a migliorare nel tempo, ma a volte, lasciando passare troppo tempo, si trasforma in aceto“, ha affermato l’ex campione.

Non poteva mancare un commento su Marc Marquez: “dopo la sua spettacolare vittoria al Sachsenring ho parlato con Márquez e gli ho mostrato la mia ammirazione per quello che ha fatto e per il modo in cui si è comportato nella sua lunga guarigione. Scherziamo sul fatto che sarà lui a sorpassarmi in numero di vittorie, visto che ora ne ha 83, e ha tutto il tempo del mondo per riuscirci. E, curiosamente, ha espresso la sua ammirazione per Valentino, perché sembra incredibile che continui a gareggiare nonostante non tocchi nemmeno i primi 10 posti domenica”.