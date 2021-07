Comica gaffe della giornalista Rai: chiede a Barella di Italia ’90, ma non era ancora nato [VIDEO]

Una comica gaffe, che ha scatenato l’ilarità non solo di Nicolò Barella ma anche degli altri giornalisti presenti in sala stampa. A commetterla Donatella Scarnati, inviata della Rai, colpevole di non aver fatto bene i conti sull’età del centrocampista azzurro. “Mi racconti le tue notti magiche, tu avevi soltanto 7 anni nel 1990, però ci racconti le notti magiche qui in ritiro?” la domanda della giornalista, peccato però che Barella sia nato nel 1997 e dunque ben 7 anni dopo i Mondiali svolti in Italia. Una domanda che ha spinto l’azzurro a farsi una risata, insieme al responsabile della comunicazione della FIGC: “Mondiali del ’90, un po’ di meno…” le parole di Corbi che ha dato lo spunto a Barella per intervenire: “meno 7 anni forse…“. Poco dopo sono arrivate sui social le scuse della giornalista: “chiedo scusa ho sbagliato. Ho fatto una grande confusione. Barella nato nel 1997 ho detto ‘nel 90 avevi 7 anni’. Un lapsus. Mi dispiace e mi scuso con le persone che mi hanno ascoltato“.

