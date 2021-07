Gaffe a luci rosse in diretta tv, le Olimpiadi si fanno… hot: “la tua terza gamba è stata fenomenale” [VIDEO]

SportFair

Sono riusciti a vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nella 4×200 sl maschile, ma Tom Dean e Matt Richards avrebbero meritato un riconoscimento anche per come sono riusciti a non ridere in diretta tv. I due nuotatori britannici hanno trattenuto a stento le risate dopo la gaffe commessa da Claire Balding, giornalista e volto noto della BBC che rappresenta il servizio pubblico radiotelevisivo nel Regno Unito.

Il siparietto

Nel corso dell’intervista effettuata subito dopo la finale, la conduttrice ha chiesto lumi sulla terza vasca percorsa da Richards, cadendo in un doppio senso a luci rosse: “la tua terza gamba è stata semplicemente fenomenale oggi“. Una frase che ha obbligato i due nuotatori a trattenere le risate, spingendo Richards a cambiare discorso per non scoppiare a ridere: “non ho avuto ancora la possibilità di riguardare la gara. Ho provato a trovarla, ma ad essere sincero ho problemi nel recuperare il video della performance”. Il video ha fatto subito il giro del web, scatenando l’ilarità degli utenti e soprattutto dei tifosi britannici: