Gabriele Detti in finale alle Olimpiadi, Nicolò Martineghi in semifinale: i risultati delle batterie di nuoto di Tokyo

La prima giornata di sfide del nuto si apre con i 400 misti e un super Alberto Razzetti che lascia aperta la porta dei sogni e vola in finale con il quinto tempo . Il 22enne ligure – allenato dal tecnico federale Stefano Franceschi – nuota in primato personale in 4’09”91, a soli tre centesimi dal record italiano di 4’09”88 di Luca Marin del 2007, abbassando il 4’11”17 siglato a Budapest lo scorso 23 maggio per l’argento europeo.

Il più veloce è l’australiano Brendon Smith in 4’09”27. Eliminato Pier Andrea Matteazzi (Esercito/In Sport Rane Rosse) in 4’16”31.

Aspettava solo questo momento, dopo un europeo di Budapest volutamente in sordina, per tirare fuori la zampata del campione, dimostrando un’eccellente condizione fisica e mentale. Gabriele Detti, nipote del suo allenatore Stefano Morini, responsabile tecnico del centro federale di Ostia dove si allena dal 2011, si prende la finale dei 400 stile libero con il terzo crono. Il primatista italiano (3’43”23) – tesserato per Esercito e In Sport Rane Rosse, bronzo olimpico, due volte iridato e campione europeo, nonchè oro mondiale negli 800 stile libero a Budapest 2017 – tocca in scioltezza in 3”44”67, lasciando la sensazione di avere margine. Davanti a lui solo il tedesco e bronzo continentale a Glasgow 2018 Henning Muhlleitner in 3’43”67 e l’austriaco Felix Auboeck in 3’43”91.

Eliminato Marco De Tullio (Fiamme Oro/Sport Project), compagno d’allenamenti di Detti, decimo in 3’45”85; per essere tra i migliori otto serviva andar sotto il 3’45”68 del tunisino Ahmed Hafanoui.

Poi, senza respirare troppo, Ilaria Cusinato torna a vestire i panni della leonessa e conquista, seppur con un briciolo di fortuna che non guasta mai, nei 400 misti la sua prima finale olimpica. La 21enne di Cittadella – tesserata per Fiamme Oro e Team Veneto, bronzo europeo a Glasgow 2018 – è infatti ottava in 4’37”37; subito alle sue spalle, e quindi prima delle escluse, Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) nona in 4’39”93. Comanda, e sembra già con un piede sul gradino più alto del podio, la statunitense Emma Weaynt che nuota la migliore prestazione mondiale dell’anno in 4’33”55.

Promettono fuochi d’artificio e spettacolo ad ogni turno i 100 rana e nello show gli azzurri non mancheranno. Il primatista italiano (58”29) Nicolò Martinenghi con il quarto tempo e Federico Poggio con il nono si qualificano per le semifinali. L’enfant prodige di Varese – allenato da Marco Pedoja, bronzo europeo nei 50 in Ungheria – in surplace conclude in 58”68, dopo un passaggio controllato a metà gara in 27”77; il pavese – seguito da Cesare Casella – stampa il primato personale in 59”33, togliendo sei centesimi al 59”39 nuotato all’ultimo Sette Colli. Il più veloce non poteva che essere il britannico e campione di tutto Sir Adam Peaty in 57”56 e mette nel mirino la conferma del titolo olimpico dopo l’oro a Rio 2016. Ma, nel frattempo, sorridono Nicolò e Federico.

Benissimo le azzurre nei 100 farfalla. Elena Di Liddo ed Ilaria Bianchi mettono alle spalle tensioni ed emozioni e accedono in semifinale con il nono e il dodicesimo crono. La 27enne pugliese e primatista italiana (57”04) – seguita da Raffaele Girardi e quarta ai mondiali di Gwangju 2019 – chiude in 57”41; la 30enne emiliana – tesserata per Fiamme Azzurre ed NC Azzurra, seguita dal tecnico federale Fabrizio Bastelli – in 57”70. Davanti a tutte la cinese Yufei Zhang, bronzo iridato nella doppia distanza a Kazan 2015, in 55”82.

