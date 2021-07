Fognini si ferma al 3° turno a Wimbledon: il ligure si arrende a Rublev in 4 set

Terzo turno amaro per Fabio Fognini a Wimbledon: il tennista ligure è stato eliminato dallo Slam inglese, in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra. L’azzurro, numero 31 del ranking mondiale si è arreso in 4 set al russo Rublev, 7° nella classifica ATP.

Fognini, dopo aver perso il primo set è riuscito ad aggiudicarsi il secondo, pareggiando i conti e mettendo in difficoltà il suo rivale, ma Rublev ha ripreso presto la situazione in mano, portandosi a casa i due set successivi e, dunque, anche la vittoria. Il match è terminato dopo due ore e 58 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 5-7, 6-4, 6-2. Rublev vola dunque agli ottavi di finale dove sfiderà il vincitore della sfida tra Schwartzman e Fucsovics.