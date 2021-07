Focolaio Covid in casa Spezia, il medico social svela: “11 contagiati per colpa di due calciatori no-vax”

SportFair

Sono giorni di apprensione per lo Spezia, trovatosi a fare i conti in ritiro con un focolaio di Coronavirus. Sono ben 11 al momento i positivi, un cluster causato da due atleti che hanno rifiutato di sottoporsi al vaccino anti-Covid. Lo ha rivelato ai microfoni di Radio Punto Nuovo il professor Vincenzo Salini, medico sociale dello Spezia e membro della commissione medica Figc: “abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino e si ritengono no vax e si è creato un piccolo cluster dal punto di vista clinico. Per fortuna, tutti i ragazzi stanno bene. Tutti i club stanno procedendo alle vaccinazioni. Non convocare i no-vax? Questo spetta ai club, comunque è una percentuale bassa. Penso che questo aspetto spinga ancora di più i calciatori a vaccinarsi. Calciatori vaccinati sono risultati positivi perché non abbiamo una copertura completa tra prima e seconda dose. Uno dei due no-vax è risultato positivo e gli altri vaccinati avevano avuto da troppo poco la prima dose per la copertura. Come Commissione Medica Figc abbiamo un protocollo più light perché prevede la vaccinazione. Si sta lavorando per portare gli spettatori negli stadi“.