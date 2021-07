Tre è il numero perfetto! La famiglia Fognini si allarga: Flavia Pennetta annuncia la sua nuova gravidanza [FOTO]

Un dolcissimo annuncio arriva dal mondo del tennis azzurro. Flavia Pennetta ha comunicato oggi sui social la sua nuova gravidanza. L’ex campionessa italiana, vincitrice degli US Open 2015, ha annuciato di essere nuovamente in dolce attesa e che, dunque, la famiglia Pennetta-Fognini si allarga ancora. Per Federico e Farah arriverà presto un fratellino o una sorellina e in tantissimi fremono dalla voglia si scoprire quale nome, che inizia rigorosamente con la F, sceglierà la coppia.

“Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. IO VI AMO! Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conscerti piccolina/o ❤️“, queste le parole di Flavia Pennetta sui social a corredo di una tenerissima foto.