La figlia di Bruce Springsteen ai Giochi di Tokyo: Jessica inserita nel team USA di salto a ostacoli

Alle Olimpiadi di Tokyo ci sarà anche la figlia di Bruce Springsteen, inserita nella squadra di salto a ostacoli degli Stati Uniti. Jessica, nata dall’unione tra il Boss e Patti Scialfa, è riuscita a strappare la convocazione ai Giochi dove parteciperà in sella al suo stallone di 12 anni Don Juan Van De Donkhoeve. Oltre alla figlia di Springsteen, la squadra statunitense di salto a ostacoli comprende anche McLain Ward (Contagious), Kent Farrington (Gazelle) e Laura Kraut (Balotinue). Una formazione fortissima che ha come obiettivo l’oro olimpico, dal momento che Ward si è già messo al collo la medaglia più preziosa alle Olimpiadi del 2004 e del 2008, conquistando invece l’argento insieme a Farrington ai Giochi di Rio 2016.

Niente genitori

Jessica Springsteen non potrà contare sulla presenza di papà Bruce e mamma Patti a Tokyo, perché essendo stranieri non potranno assistere ai Giochi secondo le normative giapponesi. Un duro colpo per la 27enne amazzone, che ha sempre avuto i genitori vicino a sé durante le gare: “di solito i miei genitori arrivano prima possibile e quando non riescono a venire guardano le gare online. Adoro averli con me. Penso che sia importante che la tua famiglia ti sostenga. È decisamente divertente averli intorno. Sono i migliori sostenitori. Sono sempre felici, e a loro non importa i miei risultati, il che è bello“.