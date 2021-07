Delirio azzurro nello spogliatoio: De Rossi show, tuffo con capriola sulla birra [VIDEO]

L’Italia è in festa per la splendida vittoria degli azzurri di ieri sera nella finalissima degli Europei di calcio 2021 contro l’Inghilterra. Una vittoria sofferta e sudata, ottenuta solo ai calci di rigore grazie ad un incredibile Donnarumma, al termine della quale tutt’Italia è esplosa di gioia.

Se i tifosi italiani sono scesi in strada a festeggiare con i concittadini, i giocatori azzurri si sono scatenati prima in campo e successivamente nello spogliatoio. Qui, è stata una vera e propria festa, tra balli, canti e… scivolate.

Gli azzurri hanno coinvolto anche lo staff, in particolar modo Daniele De Rossi, che con la maglia dell’Italia ha vinto un Mondiale. L’ex capitano della Roma è stato protagonista di ‘gioco’ davvero divertente: i calciatori hanno unito dei tavoli e li hanno inondati di birra, in modo tale da renderli scivolosi per il loro ex collega.

Daniele De Rossi, che non si è di certo tirato indietro, si è tuffato senza paura scivolando sui tavoli e finendo poi, con una capriola, a terra. Cosa non si fa dopo una vittoria così speciale e storica?!?