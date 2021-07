La Ferrari rompe il coprifuoco a Budapest: sostituita la power unit sulla monoposto di Carlos Sainz

SportFair

Notte movimentata nel box della Ferrari a Budapest, gli uomini del Cavallino infatti hanno rotto il coprifuoco tra venerdì e sabato per sostituire la power unit sulla monoposto di Carlos Sainz. A rivelarlo ci ha pensato la FIA con un comunicato ufficiale, il documento numero 17 riguardante il GP d’Ungheria in programma domenica alle ore 15.

Niente penalità

Ogni squadra da regolamento ha due chances di rompere il coprifuoco imposto dalla Federazione, questa è la prima volta che succede per la Ferrari in stagione. Per questo motivo, Sainz non incorrerà in nessuna penalità in vista della gara, potendo sfruttare un nuovo propulsore dopo la sostituzione. La power unit estratta dalla Ferrari numero 55 invece verrà inviata a Maranello per svolgere i controlli di rito, nella speranza che possa poi essere riutilizzata nel corso dell’anno.