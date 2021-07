Federica Pellegrini nella storia! Conquistata la 5ª finale olimpica nei 200 sl: è la prima donna a riuscire in quest’impresa! Come lei solo Michael Phelps

SportFair

E’ notte fonda in Italia, ma tanti, tantissimi hanno puntato la sveglia presto per dare tutto il loro supporto a Federica Pellegrini, per sognare insieme alla Divina.

Le batterie di ieri sono finite col brivido e la campionessa azzurra ha staccato il pass per le semifinali di stanno dei 200 stile libero col 15° tempo utile.

La Divina ha dichiarato che oggi avrebbe dovuto cambiare registro e così è stato! Federica Pellegrini ha chiuso la batteria al terzo posto, alle spalle di Ledecky e Seemanova, col tempo di 1.56.44. Un risultato storico: la Divina è la prima donna nel mondo a giocarsi una finale olimpica nella stessa specialità per la quinta volta: per la Divina sarà la quinta finale olimpica consecutiva nei 200 stile libero. Solo Michael Phelps è riuscito in quest’impresa.

La Divina accede alla finale col settimo tempo utile e ancora una volta regala un incredibile sogno.

Le parole di Federica Pellegrini

“Era un obiettivo in questo Olimpiade, sicuramente più che mai difficile, perchè il livello si è alzato molto, ci abbiamo provaato veramente fino alla fine con uno staff veramente meraviglioso che mi ha seguito in questi due anni in maniera ineccepibile. Era questo l’obiettivo di questa Olimpiade. Non sono una che si racconta tante palle“, ha dichiarato ai microfoni Rai l’azzurra emozionatissima, senza riuscire a trattenere le lacrime.

“Adesso sarà solo divertimento! Sono felicissima di essere lì, di fare il mio ultimo 200 stile, è tutto molto bello. Ci sono 20 anni di vita più o meno, quindi tanto“, ha aggiunto commossa la Divina.