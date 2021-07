Federica Pellegrini in semifinale per un soffio nei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo: “ci proviamo!”

SportFair

E’ arrivato il momento tanto atteso: Federica Pellegrini ha fatto il suo esordio in quella che sarà la sua ultima Olimpiade. Una gara tanto attesa in primis dalla Divina stessa, che ha lavorato sodo per queste Olimpiadi di Tokyo che finalmente sono entrate nel vivo dopo un anno di sacrifici e difficoltà.

Un esordio davvero difficile per Federica Pellegrini, che ha rischiato di restare fuori dalle semifinali nei 200 stile libero. La Divina è però riuscita a staccare il pass per il penultimo atto della sua gara, col 15° e penultimo tempo utile, nuotando in 1’57’’33.

“Sono stata molto rallentata, percepivo più fatica di quella reale. Domani c’è da cambiare registro e lottare per la finale da una corsia laterale. Sarà una scalata difficile,ma ci proviamo;tanto tifo, grazie!”, ha dichiarato la Divina a fine gara.