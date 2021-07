Il segreto di Pulcinella e la riservatezza, Federica Pellegrini felicemente innamorata: “con Matteo abbiamo aspettato il momento giusto”

SportFair

Federica ha salutato i 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo, la Divina gareggerà ancora, sia in Giappone che poi in Italia, a Napoli, per un’ultima volta, prima di appendere definitivamente la cuffietta al chiodo.

Intanto, la campionessa azzurra si è presa una nuova soddisfazione, entrando ancora una volta nella storia e diventando la prima donna a disputare 5 finali olimpiche consecutive nella stessa discipline, impresa riuscita solo a Michael Phelps. Alla fine, ha chiuso settima, ma si è goduta il suo ultimo 200 sl olimpico, sorridendo in vasca e, finalmente uscendo allo scoperto: la Divina ha infatti ammesso di avere una relazione col suo allenatore, Matteo Giunta.

“Se non ci fosse stato Matteo, probabilmente avrei smesso qualche anno fa. Matteo è un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale e spero lo sarà anche in futuro“, ha affermato.

“La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati molto bravi in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo. Abbiamo aspettato il momento giusto per dirlo: sono contenta che tutti lo sapevano ma abbiano rispettato la nostra volontà di vivere questa relazione nei ruoli giusti. Era importante per un equilibrio in nazionale e per il nostro quotidiano a Verona. Abbiamo cercato di mantenere divisi il più possibile i ruoli. Però, insomma, adesso inevitabilmente possiamo fare quello che vogliamo. Abbiamo aspettato il momento giusto, ma era un po’ il segreto di Pulcinella, tutti lo sapevano. Sono contenta che abbiano tutti rispettato la nostra volontà di vivere questa cosa nei ruoli giusti. Era importante per noi, per non essere al centro dell’occhio critico di questo mondo, che critico lo è, e anche per un equilibrio di squadra. A volte una storia importante dentro un gruppo di lavoro destabilizza. All’inizio non è stato facile, io ero abituata a vivere tutto alla luce del sole, però sono contenta che siamo riusciti a mantenere la riservatezza. Adesso, inevitabilmente, possiamo fare quello che vogliamo“, ha spiegato ancora la Divina.

Federica Pellegrini ha però poi predicato calma, c’è chi sogna già un matrimonio e dei figli: “progetti? Se verranno, verranno naturalmente. Non ne abbiamo parlato, è venuto tutto molto naturalmente“.