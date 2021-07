Federer liquidato in poco meno di due ore: Hurkacz in semifinale a Wimbledon

Clamoroso colpo di scena nei quarti di finale a Wimbledon: Roger Federer è stato eliminato questo pomeriggio dal polacco Hurkacz. Il 24enne numero 18 del ranking ATP ha liquidato Re Roger in tre set, on poco meno di due ore, staccando uno storico pass per le semifinali dello Slam inglese, n corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra.

Il match è terminato in un’ora e 51 minuti col punteggio di 6-3, 7-6, 6-0. Adesso il polacco attende di sapere chi tra Berrettini e Auger-Aliassime sarà il suo rivale in semifinale. Per Federer si tratta della prima sconfitta in tre set da Wimbledon del 2002. Per Hurkacz si tratta, invece, della prima semifinale in carriera in uno Slam.