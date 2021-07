Fabio ritrova il sorriso! Jakobsen ritrova la vittoria un anno dopo dal terribile incidente al Giro di Polonia, destino beffardamente incrociato con Groenewegen

Un destino davvero strano, curioso, bizzarro e speciale, quello di Fabio Jakobsen. Il ciclista olandese rischiò la vita un anno fa a seguito dello spaventoso incidente nella volata finale di Katowice, durante il Giro di Polonia. Una caduta terribile, causata da una scorrettezza di Groenewegen.

Oggi, ad un anno di distanza da quello spaventoso giorno, la rivincita di Jakobsen: l’olandese è tornato alla vittoria e lo ha fatto al Giro di Vallonia. Il ciclista della Deceuninck-Quick Step ha trionfato sul traguardo di Zolder, precedendo Gaviria.

Un destino in qualche modo incrociato, quello di Jakobsen e Groenewegen: quest’ultimo, squalificato per 9 mesi per il gesto scorretto ai danni del collega, rimasto in ospedale con conseguenze davvero devastanti, ha ritrovato il successo invece ieri, sempre al Giro di Vallonia, a Heron.

“Penso che questo significhi la fine della mia riabilitazione. Penso di poter dire di essere completamente tornato. Non vedo l’ora di vincere altre tappe”, queste le parole di Jakobsen dopo la vittoria.