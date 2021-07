Infortunio Spinazzola, l’incubo è realtà: gli esami confermano la rottura del tendine d’Achille

L’esito degli esami a cui si è sottoposto Leonardo Spinazzola quest’oggi ha confermato le sensazioni emerse subito dopo Belgio-Italia, quando già si era diffusa la notizia della rottura del tendine d’Achille sinistro. La risonanza magnetica svolta dall’esterno azzurro a Roma insieme al professor Ferretti ha certificato la gravità dell’infortunio, che necessita di un’operazione che verrà eseguita nei prossimi giorni probabilmente in Finlandia. Spinazzola dovrebbe partire già domani per Helsinki, così da sottoporsi immediatamente all’intervento chirurgico e iniziare così il processo riabilitativo, che gli dovrebbe consentire di tornare in campo nel giro di quattro mesi.

