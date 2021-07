Emma Marrone come Sabrina Ferilli: la cantante si spoglia per la vittoria dell’Italia a Euro 2021 [FOTO]

La vittoria dell’Italia a Euro 2021 ha scatenato anche Emma Marrone, che ha deciso così di regalare ai propri followers uno scatto davvero sexy per festeggiare il titolo continentale. La cantante italiana, sulla scia di quanto fatto da Sabrina Ferilli il 24 giugno 2001 per la vittoria dello Scudetto della Roma, si è… spogliata sui social postando una foto in lingerie. Solo reggiseno e slip neri per Emma Marrone, che ha accompagnato lo scatto con questa didascalia: “come la grande Ferilli. Forza azzurri. La coppa è nostra”. Il post ha fatto subito il pieno di like, arrivando in poco tempo a oltre 50 mila, tra cui anche quello di Francesco Totti.

