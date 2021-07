El Shaarawy nei guai: il calciatore indagato per pestaggio, i dettagli

Brutte notizie per Stephan El Shaarawy e tutti i suoi fan: il calciatore azzurro è finito sotto inchiesta. Il Faraone è indagato per prestaggio ad un uomo che gli stava rubando la macchina, una Lamborghini rossa, come riportato da La Stampa. Il ladro, che ha rotto i vetri della macchina di El Shaarawy, prima di venire inseguito e fermato dallo stesso, ha denunciato il calciatore per lesioni, con tanto di referto medico che attesta la frattura ad una costola e un piede. Il fatto sarebbe avvenuto lo scorso 12 febbraio all’Eur, nei pressi dell’abitazione di Alessio Cerci, dove si trovava il Faraone.

Le parole del legale di El Shaarawy

Il legale di El Shaarawy ha fatto chiarezza sulla vicenda: “si tratta di un atto dovuto l’iscrizione della notizia di reato: il mio assistito sarà sentito dal magistrato e darà la sua versione dei fatti. Sono convinto che si risolverà tutto nel migliore dei modi. Chi lo accusa è una persona che gli stava rubando la macchina, può dire ogni cosa ma va tutto accertato. E Stephan dirà quel che è accaduto quando sarà fissato l’interrogatorio che avverrà di certo entro la fine di luglio“, ha affermato il legale di El Shaarawy.