E’ nata Luna Mari: Belen mamma per la seconda volta nella notte più magica per gli italiani

L’Italia tutta è in festa per la spettacolare vittoria di ieri sera degli azzurri, campioni d’Europa! La Nazionale di Mancini è atterrata questa mattina a Roma con la Coppa, alzata in cielo già in aeroporto, grazie alla sudata e sofferta vittoria contro l’Inghilterra ai calci di rigore.

Una notte magica per l’Italia e tutti i suoi tifosi. Una notte magica anche per Belen Rodriguez, che proprio mentre l’Italia intera festeggiava per una fantastica vittoria, ha dato alla luce la sua secondogenita. Dopo Santiago, è arrivata nella notte la piccola Luna Mari.

Giornate intense per la showgirl argentina, che sicuramente sarà felicissima per la vittoria dell’Italia, dove vive da anni ormai, e che dopo la gioia del successo della sua Argentina in Copa America, è tornata a vivere l’emozione di diventare nuovamente mamma.

Nella notte Belen ha pubblicato una storia su Instagram che mostra una gamba della nuova arrivata, Luna Mari, nata dalla relazione con Antonio Spinalbese, con scritto “c’è qualcuno che è nato adesso…”.

La showgirl argentina dovrà aspettare un po’ prima di ricevere le solite attenzioni: l’Italia, al momento,è impegnata a celebrare gli azzurri di Mancini ed in tv e sui social non si parla d’altro.

“Giornata fortunata!!!Forza la mia Italia! Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna!!!”, ha aggiunto poi Belen sui social.