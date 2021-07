Il mondo dello spettacolo a lutto per una tremenda scomparsa: è morta a 78 anni Raffaella Carrà. A dare l’annuncio della scomparsa della showgirl è stato l’ex compagno Sergio Japino: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre“.

Raffaella combatteva da tempo contro una malattia e oggi, alle 16.20, ha ufficialmente perso la sua battaglia.