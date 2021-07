Due medaglie di legno oggi nella scherma: Volpi e Santarelli sconfitti nella finale per il bronzo

SportFair

Se ieri l’Italia intera ha gioito per lo splendido argento di Gigi Samele, oggi non è stato possibile esultare per delle nuove medaglie della scherma. Alice Volpi e Andrea Santarelli hanno avuto l’ocacsione di mettersi al collo una medaglia di bronzo, ma entrambi sono stati sconfitti nella finale per il terzo posto.

La fiorettista azzurra ha ceduto nella finale per il bronzo alla russa Korobeynikova per 15-14, vedendo sfumare la medaglia proprio per un soffio.

Andrea Santarelli è stato invece sconfitto da Reizlin nella spada maschile perdendo così la possibilità di mettersi al collo un bel bronzo.