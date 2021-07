Dopo la scommessa vinta l’esilarante fotomontaggio: il pungente sfottò di Mayweather a McGregor

Conor McGregor sta facendo i conti con un brutto infortunio: il pugile irlandese è uscito sconfitto dalla sfida di domenica contro Poirier a seguito di un tremendo infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare il combattimento e a sottoporsi anche ad un intervento chirurgico.

Dopo la sconfitta di domenica di McGregor, Mayweather si è divertito a prenderlo in giro sui social, prima mostrando la sostanziosa scommessa vinta e successivamente pubblicando un fotomontaggio esilarante: il pugile statunitense ha postato sui social una foto dello storico rivale, con una caviglia del tutto girata. Un’immagine palesemente modificata, per prendersi gioco di McGregor. “E completamente girata! Mi piace il modo in cui le sue scarpe si adattano“, si legge sul profilo di “The Money”.

Non si è fatta attendere la risposta di McGregor: “ahahah si! Le mie scarpe Dolce e Gabbana in pelle di coccodrillo marrone scuro. Adoro quelle scarpe che ho fatto. bellezze! In realtà mi mancano. Foto circa 2015, California, USA. Ehi @dolcegabbana potrei farmi fare di nuovo un paio di paia fresche, per favore, conosci il mio indirizzo“, ha scirtto nei commenti l’irlandese.