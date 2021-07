Una coppia dal cuore d’oro: splendido gesto di Eriksen e sua moglie per i giovani con disabilità

SportFair

Un gesto splendido, che conferma la profondità d’animo di Christian Eriksen e di sua moglie Sabrina Kvist Jensen. La coppia ha donato infatti una grossa somma di denaro per costruire un centro per giovani con disabilità fisiche e mentali, sposando il progetto dal titolo temporaneo ‘La bella vita‘, lanciato da Pia Becker e da un gruppo di genitori di Middelfart. Proprio quest’ultima ha confermato l’aiuto economico ricevuto da Eriksen: “significa molto, è un amico della gente e non dimentica i suoi amici. Sono assolutamente sicura che verrà a vedere quando potrà e avrà tempo. È un processo lento, anche noi siamo stati colpiti dal coronavirus, quindi tutto è stato rallentato. Credo che tutto potrà partire nel 2022“.

Le condizioni di Eriksen

Questo splendido gesto compiuto da Christian Eriksen arriva a distanza di poco più di un mese dal terribile malore accusato durante Euro 2021, che per poco non l’ha ucciso. Al momento il centrocampista dell’Inter si trova in Danimarca insieme alla moglie, con la quale sta trascorrendo questo periodo di convalescenza dopo l’operazione al cuore resasi necessaria per l’installazione di un defibrillatore. Il suo futuro sportivo è tutto da definire, ma la speranza è che Eriksen possa tornare a correre sul terreno di gioco mettendosi alle spalle queste difficili settimane.