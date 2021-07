Domani la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo: gli azzurri sfileranno con un capo speciale firmato Armani

SportFair

Giorgio Armani, official outfitter della squadra Olimpica Italiana, vestirà gli atleti anche per la cerimonia di apertura ufficiale dei Giochi della XXXII Olimpiade, che si terrà domani sera presso lo Stadio Nazionale Olimpico di Tokyo.

Gli atleti delle diverse discipline sfileranno indossando un capo speciale firmato EA7 Emporio Armani. Il completo – in poliestere tricot shiny riciclato, composta da Track Top a fondo aperto chiuso sul davanti, manica raglan, collo rialzato con forma a cratere con zip laterale nascosta – è stato realizzato nel colore bianco, in omaggio al paese ospite e come segno della purezza dello sport. La grafica rappresenta il perfetto connubio tra il tricolore nazionale e il Sol Levante giapponese, simboli di due mondi lontani accomunati dagli stessi valori. All’interno della giacca è riportato l’intro dell’Inno nazionale.

“Dopo le grandi soddisfazioni che i nostri atleti ci hanno recentemente regalato, seguirò le Olimpiadi con grande interesse e orgoglio. Sono molto felice di questa rinnovata collaborazione che conferma il mio forte legame con lo sport”, ha dichiarato Giorgio Armani.

Giorgio Armani ha vestito gli atleti alle Olimpiadi estive di Londra 2012 e Rio 2016 e quelle invernali di Sochi 2014 e Pyeongchang 2018.

I capi indossati dalla squadra Olimpica Italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sono in vendita nei negozi Emporio Armani, nei multibrand e online.

Tra gli atleti italiani, parteciperanno alle Olimpiadi anche i campioni testimonial di EA7 Emporio Armani: i pallavolisti Paola Egonu e Simone Giannelli, il tennista Fabio Fognini, Gabriele Detti per il nuoto, Giuseppe Vicino e Matteo Lodo per il canottaggio.