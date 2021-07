Wimbledon ha i suoi finalisti: Berrettini sfiderà Djokovic per il titolo, Shapovalov ko in 3 set

E’ andata in scena, dopo la storica impresa di Berrettini, primo italiano ad andare in finale a Wimbledon, la seconda semifinale dello Slam inglese, tra Djokovic e Shapovalov.

Il tennista canadese, numero 12 del ranking ATP, ha provato a mettere in difficoltà il numero 1 al mondo, senza però riuscirci fino in fondo. La finalissima del torneo, in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra, sarà tra Djokovic e Berrettini. Il serbo ha trionfato oggi dopo due ore e 47 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 7-5, 7-5.