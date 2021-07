La Serie A perde uno dei suoi arbitri, si dimette Calvarese: era finito nella bufera dopo l’ultimo Juve-Inter

SportFair

L’organico degli arbitri di Serie A perde Gianpaolo Calvarese, fischietto 45enne con ben 156 partite dirette nella massima serie. A distanza di 12 anni dal suo ingresso nell’élite della categoria, avvenuto nella stagione 2008/2009, Calvarese ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni con una lettera inviata ai vertici dell’AIA, all’interno della quale si parla di motivazioni personali alla base di questa scelta irrevocabile. Lo scorso anno aveva ricevuto la deroga insieme a Piero Giacomelli, rientrando poi in organico anche per questa stagione grazie alla sospensione delle dismissioni legata al Covid.

Polemiche e futuro

Gianpaolo Calvarese è spesso finito al centro della polemica per le sue discutibili direzioni di gara, l’ultima volta lo scorso 15 maggio in occasione del match tra Juventus e Inter, caratterizzato da due rigori e alcune espulsioni molto dubbie. Secondo i bene informati, pare che l’arbitro classe 1976 voglia chiudere la sua carriera per dedicarsi all’azienda di famiglia, nel teramano, che si occupa di integratori alimentari.