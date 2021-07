“Devi soffrire”, l’urlo dell’allenatore di Garozzo nella finale di fioretto diventa virale sui social: utenti in delirio, “lo voglio come sveglia” [VIDEO]

SportFair

L’Italia ha portato a casa una nuova medaglia d’argento, con Daniele Garozzo che nella finale per l’oro di fioretto maschile non è riuscito a confermarsi campione olimpico, dopo la vittoria a Rio 2016, cedendo al rivale di Hong Kong Cheung.

L’azzurro esce comunque a testa alta da una finale rovinata da un problema ad una coscia che non gli ha permesso di esprimersi al meglio nonostante una rimonta che ha fatto sognare gli italiani. Una gara mozzafiato e ricca di adrenalina, resa speciale dalle urla dell’allenatore di Garozzo, Fabio Galli, che dopo lo stop medico, per motivarlo a far bene e a rimontare sul suo rivale ha affermato “devi soffrire”.

Un urlo che ha fatto presto il giro dei social, tanto da finire prestissimo in tendenza. C’è chi commenta con ironia come vorrebbe l’allenatore di Garozzo a motivarlo per studiare, chi invece vuole quell’urlo come sveglia e chi lo premia tra i momenti migliori di questa giornata dei Giochi.