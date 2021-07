Daniele Garozzo pronto per difendere il titolo di Rio 2016: l’azzurro nella finale per l’oro nel fioretto maschile alle Olimpiadi di Tokyo

SportFair

Daniele Garozzo fa sognare gli italiani! Il campione di fioretto maschile di Rio 2016 è pronto a difendere il titolo e lo farà nella finalissima per l’oro in programma per le 14.10. Garozzo ha infatti sconfitto in semifinale il giapponese Shikine col punteggio di 15-9.

L’azzurro, che nel suo percorso di oggi ha superato ai quarti il francese Lefort e poi Shikine in semifinale, andrà a caccia di un fantastico bis sulla pedana di Tokyo. Una vittoria bellissima quella sul giapponese, in semifinale, che regala a Garozzo una medaglia certa.