Penalità a Norris in Austria, Damon Hill punge Michael Schumacher: “quando gareggiavo con un certo tedesco…”

Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 è stato caratterizzato da numerose penalità inflitte dai Commissari di Gara ai piloti in pista, in particolare a Sergio Perez che ne ha ricevute due per la stessa infrazione. Il messicano è stato punito con 10 secondi da aggiungere al suo tempo finale per aver spinto fuori pista Leclerc, stessa infrazione ravvisata nel contatto Norris-Perez subito dopo il via. Anche in questo caso il britannico è stato sanzionato, scatenando la reazione sui social di Damon Hill.

La frecciata a Schumacher

L’ex campione del mondo di Formula 1 del 1996 ha pubblicato su Twitter il proprio pensiero sulla penalità di Norris, facendo un chiaro riferimento a Michael Schumacher, suo antico rivale: “oh no! Lando ha preso cinque secondi di penalità. Io avrei voluto avere questi Steward quanto gareggiavo contro un certo tedesco“. Una frecciata velenosa che riporta alla mente dei tifosi di Formula 1 i duri scontri tra i due in pista, in particolare quello di Adelaide nel 1994 che consegnò il primo Mondiale al Kaiser a scapito proprio di Hill.