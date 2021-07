L’Inghilterra in finale tra le polemiche, la stampa britannica ammette: “è un rigore inventato”

L’Inghilterra è la seconda finalista di Euro 2021, la squadra di Southgate supera la Danimarca al termine dei supplementari e raggiunge l’Italia all’ultimo atto del torneo, in programma domenica 11 luglio a Wembley. Una vittoria arrivata con un rigore piuttosto discutibile assegnato agli inglesi, i quali hanno candidamente ammesso la generosità del fischio del direttore di gara. “Abbiamo vinto con un rigore inventato” il titolo del Telegraph, che conferma come il penalty assegnato su presunta infrazione su Sterling fosse quanto mai dubbio.

Sterling tuffatore

L’unico a essere convinto del contrario è proprio l’attaccante del Manchester City, protagonista dell’azione incriminata: “era un rigore limpido“. Parole smentite da Dietmar Hamann, ex giocatore di Manchester City e Liverpool, che espresso il proprio pensiero sulle pagine del Manchester Evening News: “è andato contro lo spirito del gioco, del quale gli inglesi si vantano tanto. Quando arrivò qui Klinsmann tutti a parlare del fatto che era un simulatore. Ora che lo fanno loro, va bene così“. Sulla stessa lunghezza d’onda infine anche Gary Neville, commentatore a bordo campo: “ad essere sinceri, qualunque squadra sarebbe distrutta ad aver perso una semifinale per un rigore così. Anche se in tutti gli Europei il metro per il ricorso al Var è stato questo“.