La Serie A svela il calendario della nuova stagione, i criteri del sorteggio: debutta il format… asimmetrico

La nuova Serie A comincia oggi con la presentazione del calendario 2021/2022, che arriva a distanza di poche ore dalla vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia di Mancini. Tante le novità rispetto al passato, in primis l’introduzione del format asimmetrico che abolirà la corrispondenza tra i due gironi: la prima giornata dell’andata dunque non corrisponderà alla prima del ritorno. Vietati i derby e i big match nei turni infrasettimanali e non vi può essere la stessa gara in programma nella medesima giornata e con lo stesso ordine casa/trasferta rispetto al calendario 2020/2021. Questi e altri i criteri relativi al sorteggio, che verranno tutti rispettati dal computer che andrà a stilare le gare della prossima stagione.

I criteri del sorteggio

Debutta in Serie A il calendario asimmetrico, dunque non ci sarà corrispondenza tra i due gironi: il ritorno dunque avrà un ordine diverso rispetto all’andata.

il ritorno dunque avrà un ordine diverso rispetto all’andata. Un match non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri .

. Vietati più di due partite consecutive in casa e/o trasferta per girone.

Nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

Prevista l’alternanza assoluta delle gare in casa e in trasferta di queste coppie di club: Cesena-Spezia, Empoli-Fiorentina, Genoa-Sampdoria, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma, Napoli-Salernitana, Spal-Venezia.

Vietati i match tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma nei quattro turni infrasettimanali feriali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata). Allo stesso tempo, non è possibile inserire in queste giornate i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano;

(5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata). Allo stesso tempo, non è possibile inserire in queste giornate i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano; I derby non possono essere inseriti alla prima o all’ultima giornata, inoltre devono svolgersi tra di loro in turni differenti.

Fatta eccezione per quanto già riportato, tutte le squadre possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata.

Niente incontri ripetuti rispetto al calendario della scorsa stagione (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta).

Nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021;

non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021; Nell’ ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021;

non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021; Le società partecipanti alla Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Milan) non incontrano le Società partecipanti all’Europa League (Lazio e Napoli) e le Società partecipanti alla Conference League (Roma) nelle giornate successive ad un turno di Europa League/Conference League (4ª,7ª,9ª,12ª,14ª e 17ª giornate di andata e 7ª,8ª,10ª,11ª,13ª,14ª,16ª e 17ª giornate di ritorno).

Le date della stagione 2021/22

Inizio : domenica 22 agosto 2021;

: domenica 22 agosto 2021; Fine : domenica 22 maggio 2022;

: domenica 22 maggio 2022; Turni infrasettimanali : mercoledì 22/9/2021, mercoledì 27/10/2021, mercoledì 1/12/2021, mercoledì 22/12/2021 , giovedì 6/1/2022;

: mercoledì 22/9/2021, mercoledì 27/10/2021, mercoledì 1/12/2021, mercoledì 22/12/2021 , giovedì 6/1/2022; Soste: domenica 5/9/2021, domenica 10/10/2021, domenica 14/11/2021, domenica 26/12/2021, domenica 2/1/2022, domenica 30/1/2022, domenica 27/3/2022;

Le squadre della Serie A 2021/2022