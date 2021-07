Chiellini e quell’urlo scaramantico: “Kiricocho!” ha funzionato! Il significato della parola usata durante i calci di rigore [VIDEO]

Tutt’Italia celebra ancora la vittoria del titolo Europeo della Nazionale di Mancini. Un successo sofferto e sudato, arrivato solo ai calci di rigore, grazie soprattutto ad un incredibile Donnarumma, autore di due parate decisive.

Durante i calci di rigore l’Italia intera ha sudato freddo, vivendo momenti d’ansia insieme a tutti i calciatori azzurri, abbracciati in campo mentre i compagni o gli avversari tiravano dal dischetto. In tantissimi sono ricorsi a riti scaramantici, come quello di Chiellini, che in molti hanno notato. ù

Il capitano della Nazionale italiana di calcio, infatti, durante il calcio di rigore decisivo, quello di Bukayo Saka, ha urlato una ‘parolina magica’, “Kiricocho”, col quale ha ottenuto ciò che desiderava.

Cosa significa Kiricocho e come è nato questo gesto scaramantico

La storia di quest’urlo scaramantico arriva dall’Argentina: una leggenda narra che Kiricocho fosse un tifoso dell’Estudiantes che portava sfortuna. Ogni volta che assisteva ad un allenamento della squadra, un giocatore si infortunava. Fu Carlos Bilardo, il primo ad ‘usare’ Kiricocho a suo favore: lo mandò infatti a guardare le squadre avversarie in modo tale da portar loro sfiga: proprio quell’anno, nel 1982, l’Estudiantes vinse il campionato argentino, incassando una sola sconfitta, contro il Boca, l’unica squadra che non ricevette la visita di Kiricocho.

Da allora, nel mondo del calcio in tanti usarono la parola Kiricocho come gesto scaramantico: nel 2010, quando la Spagna vinse il mondiale il Mondiale in Sudafrica, Capdevila urlò alle spalle di Robben, che sbagliò il rigore, proprio il nome di quel tifoso argentino.

Ecco dunque che Chiellini, venuto a conoscenza di questa curiosa storia di scaramanzia, ha deciso di usare nei momenti decisivi la parola Kiricocho, che sembra proprio aver avuto gli effetti desiderati. “Ciao Christian, ti confermo tutto… Kiricocho!”, ha confermato poi il difensore stesso in un video mandato a Christian Martin, giornalista di ESPN Argentina.