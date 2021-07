Allarme Covid a Coverciano, tre positivi nel ritiro azzurro: preoccupazione in vista di Italia-Inghilterra

Scatta l’allarme nel ritiro di Coverciano, dove l’Italia sta preparando l’attesissima finale di Euro 2021 in programma domenica contro l’Inghilterra a Wembley. Tre giornalisti al seguito della Nazionale di Mancini sono risultati positivi al Covid, stando a quanto riporta SportMediaset, per questo motivo il centro sportivo è stato blindato e immediatamente sanificato. All’interno del gruppo azzurro regna però un cauto ottimismo, dal momento che i giocatori sono vaccinati e non hanno avuto alcun contatto con i media, se non a distanza durante le conferenze stampa.

Le positività

I giornalisti in questione sono risultati positivi ai tamponi effettuati dopo Italia-Spagna: due sono rimasti in Inghilterra, mentre il terzo era già rientrato a Coverciano. Per questo motivo è scattato l’allarme, che ha spinto lo staff della Nazionale a blindare il ritiro e sanificare il centro sportivo. Notizie in merito sono attese per oggi, ma la situazione appare completamente diversa rispetto allo scorso 31 marzo, quando sette calciatori azzurri e alcuni membri dello staff erano risultati positivi dopo Lituania-Italia.