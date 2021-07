La famiglia di Emiliano Sala resta in apnea, le condizioni della sorella Romina sono gravissime: gli aggiornamenti

Restano gravissime le condizioni di Romina Sala, la sorella di Emiliano, calciatore argentino scomparso poco più di due anni fa a causa di un incidente aereo avvenuto sul Canale della Manica. La donna è ricoverata presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Santa Fé, dove viene tenuta in coma indotto dai medici dopo il tentativo di suicidio. La famiglia, composta dalla madre e dal fratello di Romina (gli unici in vita dopo la morte di Emiliano Sala e del padre Horacio avvenuta tre mesi dopo quella del figlio), non ha rilasciato dichiarazioni e dunque non è chiara la dinamica di quanto sia accaduto alla donna.

Il ritrovamento

Stando a quanto riferito dalla stampa argentina, il corpo privo di sensi di Romina Sala è stato rinvenuto da un’amica che aveva fissato con lei un appuntamento. Insospettita dalle mancate risposte ai messaggi e alle telefonate, la donna ha forzato la porta d’ingresso dell’appartamento dell’amica, ritrovandola riversa sul pavimento. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un tentativo di suicidio, anche se i segni sul corpo inducono a pensarlo, dal momento che nelle ultime settimane Romina aveva postato sui social foto affettuose con il figlio. Toccherà alla polizia stabilire cosa sia successo, alla famiglia invece non resta che pregare per evitare un altro dramma dopo quelli di due anni fa.