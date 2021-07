Apprensione per le condizioni di Carlos Reutemann: l’ex pilota Ferrari lotta tra la vita e la morte

Torna la preoccupazione riguardo le condizioni di Carlos Reutemann, ex pilota della Ferrari ricoverato nuovamente nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Santa Fé a causa di una emorragia intestinale. Un nuovo duro colpo alla salute dell’ex driver di Formula 1, che già a inizio maggio aveva accusato sintomi di anemia e disidratazione, che avevano spinto i medici a ricoverarlo per i precedenti problemi di emorragia gastrointestinale e di deterioramento della funzione renale. Rimasto presso il nosocomio argentino per 17 giorni, Reutemann è stato dimesso il 21 maggio in seguito a un miglioramento delle sue condizioni.

Il nuovo ricovero

L’agenzia di stampa argentina Telam ha adesso rilanciato la notizia di un nuovo ricovero di Reutemann, causato dalla “ricomparsa di emorragie che hanno peggiorato le sue condizioni“. Secondo quanto rivelato da fonti ospedaliere, pare che i problemi dell’ex Ferrari siano dovuti al cancro al fegato diagnosticatogli nel 2017, per il quale aveva già subito un intervento chirurgico a New York. Una malattia che lo ha spinto successivamente a ridurre le sue apparizioni pubbliche, dovute principalmente alla sua attività politica da senatore. Nessun bollettino medico è stato diramato al momento, ma le condizioni di Reutemann sarebbero gravi al punto che l’ex pilota stia lottando tra la vita e la morte.