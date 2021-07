Complotti e favoritismi, Boban sicuro: “ridicolo! Italia-Inghilterra sarà una finale pulita”

E’ tutto pronto a Wembley per la finalissima degli Europei di calcio 2021 tra Italia e Inghilterra. Negli ultimi giorni non si parla d’altro e, tra tifo, statistiche, dati e tanto altro, non mancano le polemiche. C’è chi urla al complotto e crede fermamente che la Uefa abbia già deciso a tavolino che il titolo andrà agli inglesi, ma c’è chi assicura che non sia così, come Boban: “sarà una finale bellissima, Italia contro Inghilterra, due grandi del calcio. Ridicolo solo pensare che l’Uefa favorisca una squadra. Teorie cospirazioniste e dietrologia sono sempre esistite, ma chi vive il calcio sa che sarà una finale pulita“, ha affermato alla ‘rosea’.

“Gli inglesi non hanno palleggio e creatività degli azzurri che quindi devono condurre la partita. L’Inghilterra non è la Spagna, però ha una forza fisica notevole e nell’uno contro uno è stata dominante. Dipende molto dalla formazione di Southgate“, ha aggiunto l’ex calciatore.

“Complotti? Discorsi assurdi, disonesti, scorretti. Dicevano anche che avremmo giocato la finale di Champions a Londra per lui, invece è stata a Oporto. Il calcio deve essere grato all’Inghilterra per come ha reagito e anche a paesi come l’Italia: Gravina è tra quelli che hanno lottato. Ma i veri vincitori sono il calcio, la gente che lo ama e, se devo fare un nome, Ceferin“, ha affermato ancora Boban.