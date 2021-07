Come sta Norris dopo la rapina? Sospiro di sollievo sui social: “sto tentando di prepararmi per Silverstone”

Attimi di paura per Lando Norris domenica sera dopo la finale di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra, il pilota della McLaren è stato infatti assalito da un gruppo di uomini che lo hanno prima accerchiato e poi derubato. I malviventi gli hanno sottratto un orologio Richard Mille da 40mila euro, per il quale Norris ha già sporto denuncia alla polizia inglese. Per fortuna, a parte un forte shock, il britannico non ha riportato conseguenze dopo l’aggressione.

Il post social di Norris

Una volta smaltita la tensione e soprattutto lo shock per quanto accaduto, Lando Norris ha voluto tranquillizzare tutti sulle proprie condizioni: “ciao mondo, grazie a tutti per i messaggi. Significa davvero molto per me vedere questi messaggi di gentilezza e affetto da parte di tutti. Pensavo fosse giusto dirvi che sto bene e che sto tentando di prepararmi al meglio per questo weekend, così potrò rendere al mio massimo. Vi voglio bene e non vedo l’ora di rivedervi in tanti a Silverstone questo weekend“