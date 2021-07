Come sta Conor McGregor? L’intervento, l’orecchio tumefatto e la frecciatina a Poirier: “vittoria illegittima” [VIDEO]

Giornate intense quelle di Conor McGregor, che non si annoia mai. Il pugile irlandese, infortunatosi durante l’incontro con Poirier, è stato sottoposto ieri ad un intervento chirurgico alla gamba.

E’ stato McGregor stesso ad aggiornare tutti i suoi fan sulle sue condizioni: “appena uscito dalla sala operatoria, tutto è andato secondo i piani e tutto è andato alla perfezione. Mi sento benissimo, dovrò passare sei settimane con una stampella ora e poi iniziamo la riabilitazione“, ha affermato McGregor in un video pubblicato sui social.

“The Notorious” ha poi ringraziato tutti i suoi fan: “voglio ringraziare tutti i fan di tutto il mondo per i vostri messaggi di supporto, spero che vi sia piaciuto lo spettacolo. Voglio ringraziare tutti i fan presenti alla T Mobile Arena. È stato un inferno di un primo turno, sarebbe stato bello entrare in quel secondo turno e poi vedere cosa sarebbe successo, ma è andata così. Questa è la natura del business, una rottura netta della tibia. Non doveva succedere“, ha aggiunto.

Non è mancata poi una frecciata al suo rivale: “Dustin, puoi festeggiare quella vittoria illegittima quanto vuoi ma non hai fatto nulla lì dentro. Quel secondo turno avrebbe mostrato tutto. Tornerò puà forte che mai“.

McGregor adesso si godrà una vacanza in Italia, terra alla quale è molto legato.