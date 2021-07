Come sta Antonio Rossi? L’ex canoista dimesso dall’ospedale: “mi hanno rimesso a nuovo”

SportFair

Il peggio sembra, per fortuna, essere passato! Antonio Rossi è stato dimesso dall’ospedale a pochi giorni dall’infarto che lo ha colpito mentre stava partecipando ad una maratona amatoriale a Conegliano.

L’ex campione di canoa, adesso sottosegretario con delega allo Sport di Regione Lombardia, è stato ricoverato immediatamente in ospedale in un primo momento presso l’ospedale locale per poi essere trasferito a Como e, fortunatamente, le sue condizioni non sono mai apparse critiche.

Oggi, finalmente, la bella notizia: è stato Antonio Rossi stesso a comunicare di essere stato dimesso dall’ospedale e ad aggiornare tutti i fan sulle sue condizioni. “Sono stato dimesso oggi dall’ospedale Sant’Anna dove son stato trattato dall’Emodinamica, unità operativa semplice dipartimentale sotto la direzione del Dea (Dipartimento di emergenza urgenza e Accettazione). Sto bene, mi hanno rimesso a nuovo e son pronto per nuove avventure!! Nella foto, da sinistra, gli emodinamisti Andrea Baldo, Giuseppe De Nittis, con il responsabile dell’unità Mario Galli,io,Roberto Pusinelli, direttore del Dipartimento di Emergenza, Rianimazione e Anestesia di Asst Lariana, il direttore sanitario di Asst Lariana Matteo Soccio, Rita Millauro coordinatrice infermieristica dell’Emodinamica“, questo il post dell’ex canoista.