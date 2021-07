Clamorosa rissa in pista tra due piloti di Super Trucks: volano schiaffi, volanti e caschi e spunta anche un… estintore [VIDEO]

Le corse regalano sempre emozioni incredibili, così come tutto lo sport in generale. Ieri Max Verstappen ha fatto emozionare tutto il pubblico olandese che è tornato a popolare le tribune del Red Bull Ring, con una vittoria speciale al Gp d’Austria, ma a diventare virale è stato un altra gara di motori e per un episodio non troppo… sportivo.

Due piloti di “Super Trucks”, si sono resi protagonisti a bordo pista per una lite davvero clamorosa e al tempo stesso anche esilarante. Più ad una gara motoristica, a molti è sembrato di assistere ad un incontro di WWE. L’episodio è avvenuto durante una gara di Stadium Super Trucks sul circuito di Mid-Ohio: dopo un incidente, James Bo LeMastus e Bill Hynes hanno dato vita ad una lite imbarazzante, durante la quale sono volati schiaffi e volanti ed è andato letteralmente distrutto un casco. Uno dei due piloti ha poi provato anche ad intervenire con un estintore, ma si è presto pentito, evitando di far degenerare una scena già troppo esagerata.