L’Italia del 4 senza avrà… 5 bronzi, il CIO accoglie la proposta azzurra: medaglia anche per il (positivo) Rosetti

Quattro sono state già consegnate, la quinta verrà recapitata a Casa Italia nelle prossime ore. Il Comitato Olimpico Internazionale ha accolto la richiesta dell’Italia di consegnare la medaglia di bronzo anche a Bruno Rosetti, lo sfortunato atleta azzurro risultato positivo al Covid a poche ore dalla finale del 4 senza di canottaggio, conclusa poi con il terzo posto dell’equipaggio italiano. Costretto a rimanere chiuso in hotel, Rosetti è stato sostituito da Marco Di Costanzo che ha preso il suo posto all’ultimo momento accanto a Matteo Castaldo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino.

La risposta del CIO

Un’assenza che inizialmente aveva costretto Rosetti a rinunciare alla medaglia, per non essere sceso in acqua con i compagni. L’Italia però ha avanzato la richiesta di premiare il proprio atleta tramite Giovanni Malagò, presidente del Coni, ricevendo proprio in queste ore risposta positiva. Bruno Rosetti dunque riceverà la sua medaglia di bronzo, come è giusto che fosse dopo i sacrifici compiuti dal canottiere azzurro per trascinare l’Italia del 4 senza in finale insieme ai suoi compagni.