Altro che parametro zero: David Alaba guadagnerà quasi 130 milioni di euro al Real Madrid

SportFair

E’ arrivato al Real Madrid a parametro zero, dunque senza che il club spagnolo sborsasse un euro dopo l’addio al Bayern Monaco. Per avere David Alaba però Florentino Perez ha dovuto comunque mettere mano al portafogli, garantendo all’esterno austriaco una cifra astronomica per convincerlo a trasferirsi in Spagna. I dettagli economici dell’accordo tra il classe 1992 e il Real sono stati resi noti dal quotidiano tedesco ‘Der Spiegel’, che ha diffuso la cifra che Alaba incasserà grazie al contratto quinquennale firmato poche settimane fa.

Le cifre

L’austriaco guadagnerà un totale di 126,5 milioni di euro lordi: ossia 19.47 milioni (11 netti) per cinque anni, a cui si aggiunge un premio alla firma di 17,7 milioni, una commissione di 5 milioni all’agente Pini Zahavi per l’intermediazione e un’altra di 6 milioni al padre e procuratore di Alaba. Insomma, tutto fuorché un parametro zero per il Real Madrid, colpevole di aver scaricato capitan Sergio Ramos per risparmiare sull’ingaggio, salvo poi garantire quasi la stessa cifra a David Alaba. Insomma, una scelta inspiegabile quella di Florentino Perez, il quale dovrà vendere al più presto per ridurre la montagna di debiti accumulatisi nel corso degli ultimi anni.