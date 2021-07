Giorgio Chiellini è il nuovo idolo dei tedeschi, coniato un nuovo termine in tedesco: Chillinigkeit, ecco cosa vuol dire

SportFair

Nonostante siano passati ormai quasi due settimane dalla vittoria dell’Italia di Mancini agli Europei di calcio, l’impresa degli azzurri è ancora ben impressa nella mente e nel cuore di tutti gli italiani, ma non solo.

I calciatori italiani sono stati infatti elogiati in tantissimi altri paesi. Spinazzola è stato applaudito da tutti per le sue giocate in campo e, purtroppo, per il suo forfait obbligato a causa di un brutto infortunio.

Adesso, però, è Giorgio Chiellini il nuovo idolo, in particolar modo di un popolo straniero: la Germania sembra infatti essersi innamorata del difensore azzurro e del suo atteggiamento in campo e durante tutta la rassegna continentale. I tedeschi hanno apprezzato così tanto il modo di fare di Chiellini da coniare un nuovo termine, Chiellinigkeit.

Cosa vuol dire Chiellinigkeit

Chiellnigkeit indica la capacità di Chiellini di mantenere sempre la calma e uno stato di serenità davvero invidiabile. Una calma apparente per evitare di farsi sopraffare dalla pressione. Una parola usata dai tedeschi a corredo delle immagini di Chiellini, sempre apparentemente rilassato e scherzoso nonostante i momenti critici.

“Vogliamo essere come lui. Chiellini non è solo un difensore ma uno stile di vita“, ha spiegato il quotidiano tedesco Zeit.